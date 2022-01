Tenis ziemny. Sądeczanin Wiktor Jeż w finale na Litwie! "Czekaliśmy 12 lat"

Na takie osiągnięcie nowosądecki tenis ziemny musiał czekać długie lata.

– Aż dwanaście lat czekaliśmy na grę, w której do finału Tennis Europe doszedł sądeczanin. Dokładnie tyle lat minęło od czasu, kiedy Oskar Michałek reprezentował Nowy Sącz w finale turnieju Tennis Europe w Holandii – mówi nam trener tenisisty Bartosz Terczyński.

Jak zauważa opiekun Wiktora Jeża, to dopiero pierwsze zawody w tym roku, a już udało się osiągnąć duży sukces i stanąć na podium. Sądeczanin rywalizował w kategorii do lat 14.

– Pomijając ten pierwszy mecz, który jak to najczęściej bywa jest najtrudniejszy, pozostałe spotkania aż do finału nasz zawodnik przechodził bardzo pewnie i zdecydowanie ogrywając zawodników rozstawionych z numerem pierwszym i trzecim. Mowa o Saveliu Kazmirowie i Filipie Ladmanie – informuje trener Terczyński.