Teobańkologia i ks. Teodor Sawielewicz przyjadą do Nowego i Starego Sącza szukać owiec

Teobańkologia to internetowa społeczność, która każdego dnia podczas wieczornego różańca zrzesza kilkadziesiąt tysięcy osób. Wizyta na Sądecczyźnie to część projektu ewangelizacyjnego o nazwie „Wyprawa po owce”, którego autorem jest ks. Teodor.

– Projekt to odpowiedź na wezwanie skierowane do mnie i do Ciebie: “Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie” (Mt 10, 6-7) W projekt możesz włączyć się na dwa sposoby – poprzez apostołowanie lub wsparcie tych, którzy ruszą w drogę. Więcej szczegółów na www.teobankologia.pl – zaznaczają organizatorzy.