Termy Gorce obchodzą pierwsze urodziny. To hit turystyczny Małopolski, który zapewnił rozgłos małej wsi przy Gorczańskim Parku Narodowym Joanna Mrozek

Termy Gorce w Porębie Wielkiej działają już od roku. Po latach perturbacji w końcu została uruchomiona i przyczyniła się do rozwoju gminy Niedźwiedź. Termy Gorce oferują relaks oraz szeroko rozumiane usługi rehabilitacyjne i znajdują się blisko Gorczańskiego Parku Narodowego. To jedyna taka atrakcja na Limanowszczyźnie, do której blisko jest z Nowego Sącza czy Krakowa.