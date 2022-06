Termy to hit na weekend. Oto najlepsze baseny termalne najbliżej Nowego Sącza. Baseny, sauny i tężnie solankowe Redakcja Nowy Sącz

Wodna zabawa w góralskim stylu w Termach Gorący Potok! Zachwycają one nie tylko piękną infrastrukturą, ale także zjeżdżalnie wodne, plaże czy strefę SPA. Gdzie: Gorący Potok os. Nowe 45 34-424 Szaflary Tomasz Mateusiak Zobacz galerię (8 zdjęć)

Baseny termalne to hit weekendowych wycieczek. Długi weekend czerwcowy to doskonała okazaja, aby skorzystać z dobrojdziejstwa natury i wybrać się na baseny termalne. Żeby móc się wykąpać w wodach termalnych trzeba udać się na Podhale. Najbliżej Nowego Sącza znajdują się Termy Gorący Potok w Szaflarach czy Termy Gorce. To zaledwie 1,5 h drogi samochodem. Gdzie jeszcze można się wybrać na baseny termalne? Sprawdźcie naszą listę.