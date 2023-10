To już ostatnie dni mostu kolejowego w Nowym Sączu. Prace rozbiórkowe coraz bardziej zaawansowane

Modernizacja linii kolejowej „Podłęże-Piekiełko” to obok budowy „Sądeczanki” jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w regionie.

Po jej zakończeniu, czas przejazdu między Krakowem a Nowym Sączem skróci się do ok. godziny. Przyczyni się też do rozwoju kolei w regionie, a co za tym idzie wzrostu znaczenia tego środka transportu.

Inwestycja realizowana będzie etapowo, a jednym z nich jest modernizacja linii kolejowej między Nowym Sączem, a Chabówką. Dzięki rozpoczętym pracom na linii nr 104 możliwy będzie powrót pociągów po wieloletniej przerwie i zwiększenie dostępu do kolei.