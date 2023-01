Top 10 najlepiej ocenianych restauracji w Krynicy-Zdroju według opinii użytkowników Google

Krynica-Zdrój to chętnie odwiedzane przez turystów uzdrowisko. To nie tylko kuracjusze, którzy przyjeżdżają na turnusy lecznicze w sanatoriach, ale przede wszystkim osoby, które chcą znaleźć wytchnienie w Beskidzie Wyspowym albo szusować na nartach. Uzdrowisko oferuje około 16 tys. miejsc noclegowych o różnym standardzie, a tylko niespełna 2500 to miejsca sanatoryjne.

Nic więc dziwnego, że w tym górskim uzdrowisku funkcjonuje wiele lokali gastronomicznych. Od wykwintnych restauracji, przez karczmy, po niewielkie bary. Oferta jest szeroka i każdy znajdzie coś dostosowane do jego smaku oraz możliwości finansowych. Są restauracje oferujące regionalne specjały i specjalizujące się w kuchni polskiej, a także serwujące lubiane przez Polaków specjały kuchni włoskiej, czy śródziemnomorskiej.

Gdzie warto wybrać się na obiad, czy kolację, żeby zjeść smacznie i w miłej atmosferze? W tym pomocne mogą okazać się opinie użytkowników serwisu Google. Sprawdziliśmy, które krynickie restauracje są najczęściej i najlepiej oceniane przez klientów. W naszym zestawieniu wzięliśmy pod uwagę lokale, które uzyskały co najmniej 300 opinii. Zobaczcie TOP 10 najlepiej ocenianych restauracji w Krynicy-Zdroju według użytkowników Google.