Trasy nordic walking do 36 km od Nowego Sącza. Urokliwe ścieżki na weekend 24 - 25 grudnia

Dwa punkty na trasie mają możliwość zwiedzania za opłatą: zamek (ok. 1 h) i Muzeum Koryznówka (ok. 1 h). Nawiguj

Razem z Traseo wybraliśmy 3 trasy nordic walking w odległości do 36 km od Nowego Sącza. Sprawdź, czy ścieżka polecana przez kogoś innego jest ciekawa również dla Ciebie.

Trasę do marszu z Nowego Sącza poleca Jedrula77

To szczyt mający wysokość 741 m n.p.m. Park na jej stokach jest doskonałym terenem spacerowym znajdującym się właściwie w centrum miasta. Został założony w roku 1810 - do dziś zachował się pierwotny układ ścieżek. Wśród leśnych gęstwin możemy odnaleźć wiele ciekawych zabytków i atrakcji: Nawiguj

Końcówki do kijków trekkingowych Bjorn buciki 1180…

Końcówki do kijków trekkingowych Bjorn buciki 1180 2szt. T1

Kijki do Nordic Walking Spokey Rift czarno-pomarań…

Kijki do Nordic Walking Spokey Rift czarno-pomarańczowe 926811

To może Ci się przydać do nordic walking

Wycieczka piesza do zamku Nowy Wiśnicz.

Mimo że zamek był doszczętnie zniszczony, obecnie jest w bardzo dobrym stanie. W jego wnętrzu wystawione są fotografie obrazujące wygląd zamku sprzed lat, oprócz tego w jego salach znajdują się XIX- i XX-wieczne meble, makiety różnych zamków oraz prace plastyczne uczniów nowowiśnickiego Liceum Sztuk Plastycznych. Do zwiedzania udostępniona jest również ogromna sala balowa, sala plafonowa z pozłacanym sufitem, sala akustyczna wykorzystywana kiedyś jako miejsce spowiedzi, kaplica zamkowa oraz krypta z ekspozycją sześciu sarkofagów (w tym Stanisława Lubomirskiego).

Polecam to miejsce.

Nawiguj