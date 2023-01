Trasy spacerowe do 36 km od Nowego Sącza. Urocze miejsca na krótką wyprawę w weekend 7 - 8 stycznia

Spacerem z Nowego Sącza

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 36 km od Nowego Sącza, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,71 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 323 m

Suma podejść: 829 m

Suma zejść: 1 035 m

Spacerowiczom z Nowego Sącza trasę poleca Przemas74

. Kolejna łatwa trasa, tym razem w okolicach Krynicy.

Startujemy z ul. Słotwińskiej w Krynicy i po krótkim marszu asfaltem a potem szeroką bitą drogą wchodzimy na żółty szlak i idziemy nim przez dłuższą chwilę w górę. Reszta trasy jest lekka i łatwa. Jedyne większe podejście czekało nas pod Górę Parkową (jednakże nie udało nam się na nim zasapać). Po zjedzeniu pokaźnej porcji lodów na szczycie zeszliśmy alejkami spacerowymi z Góry Parkowej do centrum Krynicy i wróciliśmy do miejsca startu.

Zapraszamy na:

Nawiguj

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,49 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 234 m

Suma podejść: 1 334 m

Suma zejść: 1 327 m