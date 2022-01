Tygodniowy przegląd prasy 23.01.2022: Nowy Sącz, 16.01-22.01.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Nowego Sącza

Przegląd tygodnia: Nowy Sącz, 23.01.2022. 16.01 - 22.01.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Zaczyna się pora studniówek. Imprez organizowanych z wielkim przepychem, w wynajętych lokalach. Bali, na które dziewczęta szykują kreacje czasami bardziej kosztowne niż te ślubne. A jak, i gdzie, bawiono na studniówce kilka dekad temu? Proponujemy fotograficzną podróż w przeszłość. Dokładnie do roku 1987. Miejscem "lądowania" jest sala gimnastyczna w najstarszym liceum na południe od Krakowa, czyli I LO im. Jana Długosza w Nowym Sączu. By nie było wątpliwości. Wtedy te zabawy mogły odbywać się tylko na terenie danej szkoły. To i tak była rewolucja, bo wcześniej możliwe były tylko "komersy", czyli organizowane w liceum lub technikum zabawy dla absolwentów, czyli już po zdanej maturze.

Od jakiegoś czasu bubble tea stało się bardzo popularne, stąd też coraz częściej niektóre lokale w swojej ofercie mają bąbelkową herbatę. W sobotę na ul. Lwowskiej 55 otworzył się klimatyczny lokal, z huśtawką w środku. Ta z pewnością stanie się ulubionym miejscem sądeczan do robienia instagramowych zdjęć. Nowy lokal powstał pod nazwą Bubbles&Candies i jest jednym z trzech w Nowym Sączu, które w ofercie mają właśnie bubble tea.