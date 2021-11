Tygodniowy przegląd prasy 28.11.2021: Nowy Sącz, 21.11-27.11.2021. Poznaj najważniejsze informacje z Nowego Sącza

Największy w Polsce ogród świateł, lodowiska i zjeżdżalnie to tylko jedne z wielu atrakcji, jakie Park Rozrywki Energylandia w Zatorze przygotował dla swoich gości w zimowej odsłonie. W piątek (26 listopada) odbędzie się uroczyste otwarcie Winter Kingdom, czyli zimowego królestwa. Bramy dla turystów otwarte będą do 23 grudnia. Warto podkreślić, że cały czas można korzystać z roller coasterów.

W sobotę, 27 listopada, w nowosądeckiej galerii "Trzy korony" odbyła się 21. edycja akcji charytatywnej pod nazwą "Szlachetna Paczka". Na scenie pojawili się m.in. znany sądecki artysta Kordian, a także młodzi wykonawcy z Pałacu Młodzieży, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Z doliny", Dunajca, grupa taneczna AdeeM oraz nowosądecki klub Taekwon - do. "Szlachetna Paczka" działa od 2011 roku, zaś jej celem jest wsparcie rodzin znajdujących się w potrzebie. Przez ponad 20 lat program wspomógł setki osób na Sądecczyźnie. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z występu Kordiana.

Gmina Dobra rozstrzygnęła właśnie przetarg na budowę stalowej wieży widokowej na Mogielicy. Było to już czwarte postępowanie przetargowe dotyczące tej inwestycji. Nowa wieża ma zastąpić obecną, ale wykonaną z drewna, której stan pozostawia wiele do życzenia.

Nie milkną echa decyzji o zawieszeniu radnego Macieja Rogóża w prawach członka klubu PiS Wybieram Nowy Sącz. - To bezprawne działanie. Nie mam sobie nic do zarzucenia - twierdził radny na dzisiejszej konferencji prasowej. Tymczasem Michał Kądziołka, przewodniczący klubu podkreśla, że to sami radni po ostatnich poczynaniach kolegi klubowego zadecydowali o jego zawieszeniu. - Utracili do radnego Macieja zaufanie, i w tym momencie nie widzą możliwości dalszej z nim współpracy - komentuje sytuację szef klubu "PiS Wybieram Nowy Sącz".