Tygodniowy przegląd prasy (Nowy Sącz, 30.08-5.09.2020), poznaj najważniejsze informacje z Nowego Sącza

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Nowego Sącza, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.08 a 5.09.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gigantyczne promocje w Media Markt! Co można kupić taniej? Lista produktów [06.09.2020]”?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Przegląd tygodnia Nowy Sącz od 30.08 do 5.09.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Gigantyczne promocje w Media Markt! Co można kupić taniej? Lista produktów [06.09.2020] Media Markt przygotował dla swoich klientów ciekawe obniżki i promocje. Taniej kupicie zarówno drobny, jak i duży sprzęt AGD. W dół poszły ceny ekspresów do kawy, odkurzaczy, robotów kuchennych i wielu innych produktów. Zobaczcie najlepsze promocje w sklepach Media Markt. Oto lista produktów. 📢 Opole 2020 Debiuty. Na scenie zobaczyliśmy 10 młodych artystów. Znamy zwycięzcę konkursu [ZDJĘCIA] Debiuty, to jedna z kilku części, podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Który z dziesięciu wykonawców otrzyma szansę na zrobienie wielkiej kariery. Znane są już wyniki. Zwycięzcą został Kamil Czeszel. Przypomnijmy, że w tym roku na deskach opolskiej sceny wystąpił Tomasz Jarosz i zespół Lachersi. Sądeczanie trzymali kciuki za tego utalentowanego wokalistę.

📢 Stary Sącz. Sumy giganty złowione na starosądeckich stawach. Największa ryba mierzyła ponad dwa metry [ZDJĘCIA] Andrzej Jodłowski z Olszany (gmina Podegrodzie) opracował skuteczny sposób na grube ryby. Pasją do wędkarstwa zaraził go jego tata. W ciągu kilku lat złowił prawdziwe potwory na starosądeckich stawach czy na Jeziorze Rożnowskim. Największy sum mierzył 206 cm. Andrzej nie jest w stanie zliczyć wszystkich złowionych okazów przyznaje, że wyciągnięcie takiej dużej ryby to ciężka walka. Młody wędkarza z Polskiego Związku Wędkarskiego nr 20 w Starym Sączu, po krótkiej sesji zdjęciowej wypuszcza do wody ryby giganty zgodnie z zasadą no kill.

📢 Nowy Sącz. Pożar przy stadionie „Sandecji". Ogień zniszczył stację transformatorową. Co z dzisiejszym meczem? [ZDJĘCIA] Pożar w Nowym Sączu przy ul. Jana Kilińskiego, zapaliła się rozdzielnia elektryczna. W sobotę, 5 września około godziny 5.40 zastępy z JRG nr 1 w Nowym Sączu zadysponowane zostały do działań na ulicę Kilińskiego. Paliła się stacja transformatorowa. Widoczny był ogień oraz dym wydobywający się z kratek wentylacyjnych. Metr od budynku stacji znajdował się samochód ciężarowy z przewoźnym agregatem prądotwórczym, na szczęście nie został on objęty pożarem. Doszczętnie spłonęła stacja transformatorowa, bez której nie ma możliwości rozegrania meczu przy sztucznym oświetleniu. Jest komunikat Zarządu ,,Sandecji".

📢 Z Muszyny na Słowację trasą rowerową EuroVelo11. Czas na wyprawę po polsko-słowackim pograniczu [ZDJĘCIA] Trasy rowerowe kuszą rowerzystów, a rzeka Poprad zachęca do spływów pontonami i kajakami. Macie już rowerowe plany na weekend? Kilka dni temu zostały otwarte kładki rowerowe łączące Polskę ze Słowacją. To trzy przeprawy na trasie EuroVelo11. Przeprawy na Popradzie na trasie EuroVelo11 połączyły Żegiestów - Sulin, Milik - Legnava oraz Andrzejówka (Ługi) - Mały Lipnik. Trasy zapewniają wspaniałe widoki zapierające dech w piersiach.

📢 Koronwiarus Sądecczyzna. Nowe zakażenia COVID-19 w powiecie nowosądeckim i Nowym Sączu. Zmarła kolejna osoba Z danych przekazanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie na dzień 5 września, wynika, że w ciągu minionej doby odnotowano 30 ozdrowieńców na Sądecczyźnie. Jest też kilkanaście nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Niestety zmarł 75-letni mieszkaniec Nowego Sącza. 📢 Opole 2020 Debiuty. Kto wygrał? Tomasz Jarosz z zespołem Lachersi dali czadu [ZDJĘCIA] W piątek ruszył 57. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej. Pierwszy dzień koncertów zakończył się konkursem "Debiuty 2020". Na deskach opolskiego amfiteatru wystąpiło dziesięciu młodych wykonawców, którzy chcieli powalczyć o swoje marzenia. Wśród nich swoją szansę miał Tomasz Jarosz wraz z zespołem Lachersi. Głosować można do 22.50 wysyłając SMS. 📢 Tragiczna i zagadkowa śmierć dziennikarki. Anna Karbowniczak przed potrąceniem przez samochód dostawała groźby W piątek, późnym popołudniem, policja poinformowała o zatrzymaniu trzech osób w sprawie śmiertelnego potrącenia Anny Karbowniczak. Szczegóły mają być znane najwcześniej w sobotę. My ujawniamy wątek gróźb, które Ania dostała tuż przed śmiercią. Sprawę wypadku i gróźb przejęła Prokuratura Okręgowa w Poznaniu.

📢 Szkoła, koronawirus i MEMY. Początek roku szkolnego w pandemii. Uczniowie żartują z nowej sytuacji. Zobacz najlepsze MEMY! 4.09 1 września, jak co roku, rozpoczął się nowy rok szkolny. Dla większości uczniów od lat ta data budzi przerażenie. W tym roku jednak być może podwójnie, gdyż będzie zupełnie inaczej niż do tej pory. Dzieci i młodzież będzie się uczyła w reżimie sanitarnym, wprowadzonym z powodu epidemii koronawirusa. Wszyscy niepewnie patrzą, co przyniesie przyszłość. Niektórzy jednak starają się o tym nie myśleć lub nawet śmieją się z nowej sytuacji, tworząc MEMY. Zobacz najlepsze z nich! 📢 Słopnice. Watahy wilków atakują na Limanowszczyźnie. Rozszarpały kilka sztuk bydła W tym tygodniu wilki zagryzły kilka sztuk bydła w Słopnicach, w lipcu porwały psa spod domu w miejscowości Gruszowiec. Mieszkańcy są przerażeni, bo dzikie zwierzęta atakują w biały dzień i podchodzą blisko budynków mieszkalnych.

📢 Muszyn. Ile tu różnych gatunków ptaków: kaczki, gęsi, pawie i papugi [ZDJĘCIA] W muszyńskich Ogrodach jest już kilka gatunków kaczek, łabędzie, bażanty, pawie i papugi, a nawet kukabury chichotliwe. Także końcem lata uzdrowisko przyciąga kwitnącą przyrodą i przepięknymi krajobrazami. 📢 Koronawirus Sądecczyzna. Nowe przypadki zakażenia COVID-19 w Nowym Sączu i powiecie nowosądeckim. Jest wielu ozdrowieńców Z danych przekazanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie na dzień 4 września, wynika, że w ciągu minionej doby odnotowano aż 54 ozdrowieńców na Sądecczyźnie. Jest też kilkanaście nowych przypadków zakażenia koronawirusem. 📢 Żegiestów-Zdrój. Uzdrowiskowa perełka, która czeka na „drugie życie” [ZDJĘCIA] W urokliwej Dolinie Popradu znajduje się warte odwiedzenia uzdrowisko Żegiestów, które wciąż czeka na odzyskanie swojej dawnej świetności. Spośród wielu atrakcji warto tu wybrać się na tzw. Łopatę Polską, czyli urokliwe zakole Popradu, czy przejechać się jednym z najdłuższych tuneli kolejowych (liczy sobie ponad pół kilometra). Dla nas i dla Was Żegiestów-Zdrój na fotografiach uwiecznił Artur Królikowski, publikujący swoje zdjęcia na fanpage’u „Muszyna w Necie”.

📢 Grzybobranie 2020. W Muszynie wysyp grzybów. Prawdziwki i kania gigant [ZDJĘCIA] Pogoda sprzyja grzybiarzom, w lasach prawdziwy wysyp. Codziennie mieszkańcy Muszyny przynoszą kosze pełne prawdziwków. Pan Waldemar, grzybiarz z zamiłowania z Muszyny znalazł dorodną kanię, która trafiła na patelnie. Pani Jadwiga kilka koszy prawdziwków. 📢 Opole 2020. Tomasz Jarosz i zespół Lachersi wystąpią w koncercie "Debiuty" Tomasz Jarosz, funkcjonariusz Straży Granicznej i wokalista zespołu Lachersi, wygraną w „Szansie na Sukces” zapewnił sobie udział w konkursie „Debiuty” na Festiwalu w Opolu. Jego debiut będzie można zobaczyć w nocy z piątku na sobotę. 📢 Nasz Nowy Dom w Gołkowicach. Swój udział w remoncie domu mieli też strażacy z OSP Gołkowice Górne W środę, 2 września, na antenie telewizji Polsat zobaczyć można było pierwszy odcinek 15. serii programu "Nasz Nowy Dom". Pokazano efekt prac, które ekipa filmowa zarejestrowała w pierwszych dniach czerwca w Gołkowicach Górnych pod Starym Sączem. Wyremontowali stary drewniany dom, w którym mogła zamieszkać Maria Niemiec z córkami: Nikolą oraz Niną. Swój wkład mieli także strażacy ochotnicy z OSP Gołkowice Górne, którzy pomogli porządkować plac wokół domu pod koniec prac ekipy budowlanej.

📢 Stary Nowy Sącz w kolorach. Te zdjęcia robią niesamowite wrażenie Zamek królewski, stary most na Dunajcu, sądecka starówka. Dzięki archiwalnym zdjęciom możemy się wybrać w podróż do przeszłości. Jednak czarno białe fotografie, choć mają swój niepowtarzalny klimat, nie pozwalają zobaczyć prawdziwych kolorów dawnego Nowego Sącza. Dzięki internetowym narzędziom pokolorowaliśmy archiwalne fotografie nadając im niemal oryginalnych barw. Zobaczcie efekty, przechodząc do kolejnych zdjęć w galerii.

📢 Straż Miejska w Nowym Sączu ma już 30 lat. Gratulacje składał prezydent Ludomir Handzel [ZDJĘCIA] W tym roku Straż Miejska w Nowym Sączu obchodzi jubileusz 30-lecia istnienia. Z tej okazji funkcjonariuszom podziękowania za ciężką służbę dla miasta i mieszkańców złożył prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. 📢 Rynek w Limanowej po przebudowie stał się sercem miasta i tętni życiem [ZDJĘCIA] Ponad 9 mln zł kosztowała przebudowa Rynku w Limanowej. Centrum miasta zmieniło się całkowicie. Na Rynek powróciły drzewa liściaste. Są też ławeczki, na których można odpocząć oraz dwie fontanny - posadzkowa i przepływowa oraz oczko wodne. Nowy wygląd Rynku podoba się mieszkańcom i turystom. Nic więc dziwnego, że znowu tętni życiem. Jest nowoczesny, elegancki i funkcjonalny.

ZOBACZ KONIECZNIE Tajemnicze zaginięcia dzieci - niewyjaśnione zagadki

Jak chronić się przed uciążliwymi telefonami reklamowymi?