Ulica Grodzka w przebudowie. Coraz bliżej otwarcia ronda

Trwa remont ul. Grodzkiej i Kunegundy, których skrzyżowanie zamieniło się w rondo. Drogowcy zakończyli już prace na odcinku ul. Kunegundy od nowego ronda do skrzyżowania z ul. Zygmuntowską. Teraz prowadzone są roboty na odcinku ul. Grodzkiej od ronda do skrzyżowania pod Domem Handlowym Lach. Cały ten odcinek uzyska nową nawierzchnię. Prace mają potrwać do końca czerwca.