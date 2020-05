Urząd Miasta Nowego Sącza. Wydziały, adresy i telefony

Główna siedziba Urzędu Miasta Nowego Sącza znajduje się w centrum miasta. To zabytkowy ratusz mieszczący się na płycie Rynku. Tam też swój gabinet ma prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel oraz jego zastępcy Magdalena Majka i Artur Bochenek.

Do Urzędu Miasta można zadzwonić na numer: 18 443 53 08 lub 18 44 86 500 oraz wysłać fax na numer 18 443 78 63. Adres mailowy to urzad@nowysacz.pl

Godziny przyjęć w Urzędzie Miasta Nowego Sącza:

poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

środa: dzień wewnętrzny (bez przyjęć interesantów) ma Wydział Architektury i Urbanistyki

BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

Adres: Rynek 1, pokój Nr 9, parter,

Telefony: 18 44 86 539, 18 44 86 586, 18 44 86 545

Fax: 18 443 78 63

Obsługa interesantów w dni robocze: poniedziałek-piątek w godz. 07:30-15:30

URZĄD STANU CYWILNEGO

Adres: Rynek 1 (Ratusz), parter, pokój nr 1

Telefon: 18 443 79 88, 18 44 86 551

Godziny przyjęć: poniedziałek: 7:30-13:00 oraz 14:00-15:30, wtorek-piątek: 7:30-14:30, sobota (oprócz świątecznej): 9:00-13:00 - dyżur do załatwiania spraw związanych z rejestracją zgonu