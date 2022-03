W Krynicy-Zdrój powstał "Klub Malucha". Wykorzystali nieczynną kawiarnię "Piekiełko" i zamienili ją w raj dla 50 małych uchodźców [ZDJĘCIA]

Na terenie Krynicy-Zdrój przebywa ok. 3 tys. uchodźców z Ukrainy. Wśród nich jest wiele dzieci od maluszków po takie w wieku szkolnym. To właśnie dla nich stworzono to niezwykłe miejsce, gdzie mogą spędzić czas na zabawie i nauce.

- Okazało się, że w Patrii przebywają trzy przedszkolanki z Ukrainy, w tym jedna dziewczyna, która przywiozła ze sobą materiały dydaktyczne i to on mocno zainspirowała nas do tego, żeby urządzić Klub Malucha. Wykorzystaliśmy nieczynną kawiarnię "Piekiełko", bardzo dziękujemy pracownikom Uzdrowiska, firmom które nas wsparły i rodziną- mówi Marta Adamczyk, dyrektor marketingu uzdrowiskowego w Uzdrowisku Krynica - Żegiestów.