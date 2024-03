W Małopolsce sezon narciarski wciąż trwa. Czynne są jeszcze stacje narciarskie w trzech lokalizacjach. Jakie warunki na stokach?

- Warunki nie należą do najłatwiejszych. Od kilku dni utrzymuje się wysoka wilgotność powietrza wraz z opadami deszczu. Podczas weekendu udało się skorzystać z panującego mrozu i dośnieżyć trasy. Jednak, trzeba mieć świadomość, że w związku z odwilżą, warunki są wymagające – podkreślają na Jaworzynie Krynickiej.

Spadek temperatury, a nawet mrozy, którym towarzyszyły drobne opady śniegu pozwala pracownikom Jaworzyny Krynickiej na dośnieżanie wciąż czynnych tras nr 3 i 7 w godz. 9-15.30. Pokrywa śniegu sięga od 20 do 40 cm.

Stąd też zdecydowano się wprowadzić niższe ceny skipassów zarówno dziennych, jak i godzinowych. Stacja planuje, jeśli tylko pogoda na to pozwoli, zakończyć sezon narciarski po Wielkanocy.

Na Podtatrzu aktualnie poszusować można jeszcze tylko w dwóch lokalizacjach – w Białce Tatrzańskie i na Kasprowym Wierchu w Tatrach.

W Białce działa ośrodek narciarski Kotelnica Białczańska, a także Bania Ski. Na Kotelnicy nadal czynne są cztery wyciągi krzesełkowe i jeden orczyk. Z kolei w sąsiednim ośrodku Bania Ski narciarze mogą korzystać z jednego wyciągu krzesełkowego i orczyka.

- Działać na pewno będziemy do końca tego tygodnia, do niedzieli 24 marca. A co będzie dalej, o tym zdecydujemy w piątek 22 marca – usłyszeliśmy na Kotelnicy Białczańskiej.