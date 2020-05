Chcą wspierać lokalnych przedsiębiorców, rolników oraz Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Podegrodzie. Już 15 maja testowo zostanie otwarty Podegrodzki Bazar, gdzie każdy będzie mógł wystawić swoje produkty, przetwory i plony bez opłat za miejsce. Targowisko powstanie na terenie dawnej Szkoły Rolniczej w Podegrodziu.

Władze gminy Podegrodzie chcą wesprzeć lokalnych producentów, a głównie rolników, drobnych hodowców drobiu, czy członków kół gospodyń wiejskich do wystawiania swoich produktów. Akcja ma za zadanie zachęcić mieszkańców gminy do wspierania lokalnych przetwórców oraz dzieleniem się własnymi plonami i lokalnymi wyrobami.



Pomysł na otwarcie targowiska narodził się jeszcze w trakcie kampanii wyborczej. Dlatego, że tereny gminy są bogate w sady oraz drobne gospodarstwa rolne. Wiele osób też piecze chleby oraz inne lokalne przysmaki.







Targowisko otwiera się na tyłach budynku po byłej Szkole Rolniczej w Podegrodziu, czy przyjmie się w lokalnej społeczności czas pokaże, na razie dzień testowy odbędzie się 15 maja.



-Chcemy zobaczyć na jakie produkty jest zapotrzebowanie, jak na razie rozstawione będą namioty, które gmina ma na stanie. Zgłasza się do nas wiele osób z zapytaniem, kto może wystawiać produkty i na jakiej zasadzie. Zainteresowanie jest ogromne, czas pokaże czy ten pomysł okazał się trafny- mówi nam Stanisław Mazur, zastępca wójta gminy.



Lokalni przedsiębiorcy i rolnicy mogą się wystawiać zupełnie za darmo, wszystko po aby zachęcić tych, którzy chcą sprzedawać swoje plony.



- Plac oraz stoiska zwolnione są z opłat. Jest to testowy dzień, który ma za zadanie rozeznanie zapotrzebowania na tego typu pomysł. W planach jest zwiększenie ilości dni otwarcia bazaru, według jego zapotrzebowania-tłumaczy Mazur.



Jednocześnie zachęca wszystkich do składania propozycji na ulepszenie tej koncepcji oraz do robienia zakupów i wspierania lokalnych wytwórców i mieszkańców. Jeśli idea spotka się z odzewem mieszkańców to przyszłości powstaną tam stragany z prawdziwego zdarzenia a targowisko będzie otwarte nie tylko w piątki.









