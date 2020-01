W Podegrodziu Trzej Królowie przybyli do Dzieciątka na koniach [ZDJĘCIA]

Trzej Królowie przyjechali konno do Limanowej

W poniedziałek, w święto Objawienia Pańskiego setki limanowian wzięły udział w tradycyjnym Orszaku Trzech Króli, który już po raz szósty przeszedł ulicami miasta. Orszak nawiązuje do podróży, jaką odbyli Trzej Mędrcy ze wschodu do Betlejem, by pokłonić się nowo narodzonemu Chrys...