W Sandecji nie dał rady, ale pokazał się w Europie. Piękna żona, córeczka i nowy rozdział - Rumunia

Na początku stycznia ub. roku doszło do głośnego transferu w pierwszej lidze. 29-letni wówczas Kozulj podpisał umowę z Sandecją, a kontrakt miał obowiązywać do końca czerwca 2024 roku. Miał, bo klub szybko zrezygnował z usług tego zawodnika – rozwiązanie kontraktu za porozumieniem stron nastąpiło już w kwietniu. W styczniu 2024 roku zawodnik ponownie został bez klubu. Tym razem dość niespodziewanie trafił do rumuńskiej ekstraklasy. Tam 9 lutego zanotował 4 minuty przeciwko FC Universitatea Cluj, a potyczka zakończyła się remisem 2:2. Nowy klub Kozulja zajmuje piąte miejsce w lidze.