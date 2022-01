W Starym Sączu pojawi się nowa ścieżka pieszo-rowerowa. Gmina od lat inwestuje w trasy rowerowe

Budowa ścieżki będzie współfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach tzw. tarczy górskiej dla samorządów. Z tarczy górskiej zaplanowano również budowę punktu obsługi rowerzystów w Gołkowicach i rozbudowę przystani rowerowej w Barcicach.

– Od dawna inwestujemy w trasy i ścieżki rowerowe i to są kolejne elementy naszej rowerowej strategii, pozytywnie odbieranej przez mieszkańców i turystów – mówi burmistrz Jacek Lelek. – Mieszkańcy naszej gminy i Sądecczyzny chyba od lat żadnej atrakcji tak entuzjastycznie nie przyjęli jak ścieżek rowerowych. Zdajemy sobie sprawę, że przed nami jeszcze sporo do zrobienia, ale cały czas pracujemy, żeby ta infrastruktura była jak najbardziej kompletna, spójna i bezpieczna. Widać, ze mieszkańcy, bo przecież to w głównej mierze dla nich jest budowane, chętnie z tej infrastruktury korzystają.