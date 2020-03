W Starym Sączu zamkną enklawę przyrodniczą Bobrowisko. Wszystko ze względu na epidemię koronawirusa

Enklawa przyrodnicza „Bobrowisko” jest położona w pobliżu starosądeckich Stawów w widłach dwóch rzek: Poprad i Dunajec. To dom dla wielu różnych gatunków roślin i zwierząt, które dzięki dwóm czatowniom, kładce i ścieżce można obserwować. To idealne miejsce na miły, weekendowy spacer w gronie rodziny i przyjaciół od piątku 27 marca będzie niedostępne dla zwiedzających do czasu ustąpienia epidemii koronawirusa.