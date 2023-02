W tym roku Szkoła Podstawowa im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie obchodzi setne urodziny, a sama wieś 730-lecie lokacji.

Każdy jubileusz skłania do refleksji nad mijającym czasem. Staje się okazją do wspomnień, które na zawsze pozostały w pamięci wielu pokoleń. Choć czasu nie da się zatrzymać, warto wracać do chwil, które pozostają w naszej pamięci na zawsze. Każdy zakątek szkolnych korytarzy i sal lekcyjnych dzisiaj do nas przemawia, łączy bowiem przeszłość z teraźniejszością.