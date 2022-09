Wawrzka. Około 500 mieszkańców sołectwa nie może korzystać z wody. Wszystkiemu winne bakterie z grupy coli

Badanie wody z sieci Urządzenia Wodociągowego Wawrzka wykonano w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Nowym Sączu. Próbki pobrano w środę i już w czwartek po południu okazało się, że w wodzie są bakterie z grupy coli i Escherichia coli. W związku z tym woda nie nadaje się do spożywania, przyrządzania posiłków, czy nawet mycia aż do odwołania.

- Sanepid nakazał natychmiast przeprowadzić niezbędne zabiegi higieniczno-sanitarne, dzięki którym woda będzie zdatna do użytku. Zostało to już wykonane, a inspektorzy pobrali już kolejne próbki do badania - mówi Jacek Migacz, wójt gminy Grybów. - Przekroczenie norm czystości wody było minimalne i jestem pewien, że mieszkańcy będą mogli szybko korzystać z tego ujęcia.