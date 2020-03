Weekendowe połączenie kolejowe z Popradu Tatry do Muszyny powróci do rozkładu jazdy wcześniej niż rok temu - tak zdecydowały wspólnie Koleje Słowackie ZSSK i Koleje Małopolskie. Rok temu skład kursował od 29, zaś w 2020 na trasy ruszy już 6 czerwca i będzie kursował co weekend przez wakacje aż do 6 września. W ubiegłym roku z połączenia skorzystało ponad 4500 pasażerów. Byli to przede wszystkim Słowacy i Polacy, ale znaleźli się też goście z Czech, Węgier, Chorwacji, Austrii, Francji, Niemiec oraz z Anglii.