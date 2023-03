Wiemy na co najczęściej umierają mieszkańcy Nowego Sącza. Zobaczcie zestawienie 10 najczęstszych przyczyn

Nowy Sącz w liczbach

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2021 roku Nowy Sącz liczy 83 116 mieszkańców, z czego 52,1 proc. stanowią kobiety, a 47,9 proc. mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 1,5 proc. Znamy też średnią wieku mieszkańców Nowego Sącza, a jest to 41,9 lat. To wynik porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz mieszkańców całej Polski.