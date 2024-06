Wieża na Radziejowej to częsty kierunek wycieczek. Widoki są wspaniałe o każdej porze roku. W sezonie letnim jest tam spory ruch Joanna Mrozek

Wieża widokowa na Radziejowej została oddana do użytku w 2020 roku. To jedna z atrakcji Beskidu Sądeckiego, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród turystów. Podczas odbudowy zwiększono platformę widokową i dzięki temu może z niej korzystać więcej osób jednocześnie. Radziejowa to bardzo częsty kierunek pieszych wycieczek. W sezonie letnim na szlakach można spotkać bardzo dużo turystów.