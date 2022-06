Wilki znów pojawiły się w sądeckich lasach. Trzeba zachować ostrożność

Wilki coraz częściej spotykane są na Sądecczyźnie, gdzie nie brakuje im pożywienia. W ciągu dnia potrafią przemierzyć nawet kilkadziesiąt kilometrów. Kilka dni temu samotnego osobnika zauważyła osoba mieszkająca w Bukowcu i poinformowała o tym pracowników Urzędu Gminy w Korzennej. Mniej więcej w tej samej okolicy i czasie odkryto martwego, najpewniej zagryzionego psa. Samotnego wilka w okolicy Krużlowej w gminie Grybów potwierdził również leśniczy.

W związku z tym, że drapieżnik był widziany już kilkakrotnie, a nie ma pewności, czy przebywa on sam, czy z watahą, urzędnicy apelują o ostrożność. Miesiące wakacyjne to okres, gdy młode wilków uczą się polować. Niejednokrotnie dochodzi wówczas do ataków wilków na stada owiec. Dlatego trzeba się mieć na baczności, ale też nie popadać w panikę.

Wilki z natury są płochliwe i unikają kontaktu z ludźmi. Zdarza się, że podchodzą w okolice domów. Robią to jednak instynktownie, poszukując jedzenia. Zazwyczaj jednak człowiek nie zauważa ich obecności.