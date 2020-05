Wkrótce remont ul. Broniewskiego w Nowym Sączu. Przybędzie ponad 80 miejsc parkingowych

Dwie ulice w Nowym Sączu: Broniewskiego i Wiśniowieckiego znalazły się na liście remontów dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych, a dodatkowo na prośbę sądeckiej radnej Ilony Orzeł premier Mateusz Morawiecki zwiększył dofinansowanie remontu ul. Broniewskiego z 50 do 70 procent.

- Ulica Broniewskiego to dla mnie wyjątkowe miejsce, ponieważ jestem absolwentem Szkoły Podstawowej nr 18, a moje dzieci chodziły do przedszkola, które znajduje się przy tej ulicy. Bardzo się cieszę, że dzięki współpracy z radnym Józefem Hojnorem to miejsce zmieni swoje oblicze – zaznacza prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.

Od kilku lat o remont ulicy zabiegał radny Józef Hojnor.