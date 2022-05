Wybory Miss Małopolski 2022 już za nami. Aleksandra Budnik nie kryła łez. Będzie reprezentować Małopolskę w konkursie Miss Polski [ZDJĘCIA]

Koronę najpiękniejszej założyła Aleksandra Budnik. Młoda sądeczanka pochodzi z Mystkowa -miejscowości położonej niedaleko Nowego Sącza. Studiuje kosmetologię i w tej kwestii chciałaby się dalej rozwijać. Na co dzień pracuję w hotelu jako recepcjonistka oraz tańczy w Zespole Regionalnym Mystkowianie. Podczas ogłoszenia wyników Ola nie szczędziła łez szczęścia. Swoim sukcesem cieszyła się z najbliższymi.

-Nie byłam na to przygotowana, może dlatego też podeszłam do tego na luzie, robiłam swoje i czułam się swobodnie na scenie. Dałam z siebie wszystko - mówi "Gazecie Krakowskiej" Aleksandra, Miss Małopolski 2022. 20-latka zdradziła nam, że do udziału w konkursie namówił ją narzeczony, ogromne wsparcie otrzymała także od rodziców.