Wycieczki rowerowe do 36 km od Nowego Sącza. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 29 - 30 stycznia?

Rowerem w okolicy Nowego Sącza

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 36 km od Nowego Sącza, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 29 stycznia w Nowym Sączu ma być 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 30 stycznia w Nowym Sączu ma być 3°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 80%.

Stopień trudności: 3

Dystans: 72,69 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 845 m

Suma podjazdów: 2 632 m

Suma zjazdów: 2 611 m

Trasę dla rowerzystów z Nowego Sącza poleca Arturroo1983

Moja trasa rowerowa po Pieninach prowadziła z Pola Kempingowego Polana Sosny, przez Przełom Dunajca do centrum Szczawnicy później Szlakiem Niebieskim skierowałem się na Sewerynówkę tutaj zaczyna się ostry podjazd pod górę, przy Kapliczce skręciłem w prawo, jechałem dalej Niebieskim Szlakiem aż do Schroniska PTTK Hali Przehyba. Dalej Szlakiem Czerwonym jechałem przez Wielką Przehybe, Złomisty Wierch, Mała Radziejowa, Radziejowa, Wielki Rogacz, Mały Rogacz. Szlakiem Czerwonym Zjechałem do miejscowości Jaworki i jechałem drogą do Szczawnicy i wróciłem Przełomem Dunajca na Pole Namiotowe w Niedzicy. Trasę pokonałem w palącym upale było ponad 30 Stopni. Długość trasy: 72.73 km

