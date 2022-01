Wycieczki rowerowe do 36 km od Nowego Sącza. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 22 - 23 stycznia?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Nowego Sącza

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 36 km od Nowego Sącza, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 22 stycznia w Nowym Sączu ma być nan°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 90%. W niedzielę 23 stycznia w Nowym Sączu ma być nan°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 80%.

Stopień trudności: 2

Dystans: 48,77 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 511 m

Suma podjazdów: 1 312 m

Suma zjazdów: 1 321 m

Arturroo1983 poleca trasę mieszkańcom Nowego Sącza

Pętelka z Niedzicy prowadziła przez Kacwin, Ostrunę, Łapszankę Rzepiska, Łapsze Wyższe, Łapsze Niższe i z powrotem do Niedzicy. Opis pisany na szybko jak wrócę to go trochę rozwinę :-)

Nawiguj