Wydarzenia na 11 listopada. Sądeczanie będą obchodzić Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada w Nowym Sączu

Piknik Patriotyczny w Miasteczku Galicyjskim

Miejskie obchody Narodowego Dnia Niepodległości

Sądecki Marsz Niepodległości

Jak co roku Aktywiści Nowy Sącz zapraszają do udziału w patriotycznym marszu. Wyruszy on o godz. 15 spod dworca kolejowego, a jego uczestnicy Alejami Batorego i Wolności, Plantami i Jagiellońską przejdą na Rynek.