Wypadki i kolizje podczas długiego weekendu czerwcowego na Sądecczyźnie

Od 15 do 19 czerwca na terenie Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego doszło do pięciu wypadków drogowych, w których jedna osoba zginęła, a kolejnych pięć zostało rannych. Do tragicznego zdarzenia doszło 16 czerwca br. około godziny 16:40 w Starym Sączu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący motocyklem marki Honda stracił panowanie nad pojazdem doprowadzając do wywrócenia motocykla. Pasażerka motocykla uderzyła w nadjeżdżający z naprzeciwka samochód. Mimo przeprowadzonej akcji reanimacyjnej 29-letnia mieszkanka Sądecczyzny zmarła.



Ponadto podczas długiego weekendu funkcjonariusze odnotowali 29 kolizji. Z kolei podczas ubiegłorocznych działań (2-6.06.2021 roku) doszło do 4 wypadków, w których poszkodowanych zostało 6 osób. W tym czasie odnotowano również 32 kolizje.



Pomimo ciągłych apeli o rozwagę i niewsiadanie za kierownicę pod wpływem alkoholu, podczas prowadzonych działań funkcjonariusze zatrzymali 11 nietrzeźwych kierujących.