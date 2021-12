Z groty betlejemskiej do Starego Sącza dotarło Światło Pokoju. Lada dzień dotrze też do Nowego Sącza [ZDJĘCIA] Klaudia Kulak

Tradycji stało się zadość. Z groty Betlejemskiej do Starego Sącza dotarło Światło Pokoju. „Wieczny ogień” każdy może zabrać do swojego domu. O to, aby dotarło do wszystkich jak co roku dbają zuchy i harcerze. Z płomieniem odwiedzili już Stary Sącz, gdzie przekazali je burmistrzowi miasta, a już w weekend pojawi się również w Nowym Sączu.