Zaglądamy do gabinetu prezydenta Ludomira Handzla [ZDJECIA]

Ludomir Handzel urzęduje w sądeckim ratuszu od listopada 2018 roku. Po wygranych wyborach zastąpił on Ryszarda Nowaka. Nowinka jest również to, że prezydent Nowego Sącza jest także dostępny w sieci. Regularnie, co około pięć tygodni, odbywają się spotkania on-line z Ludomirem Handzlem, podczas których dzieli się z mieszkańcami szczegółami swojej pracy i odpowiada na pytania.