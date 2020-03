Zakaz wstępu do lasu został zniesiony. Ale rząd wprowadził zakaz wychodzenia bez ważnego powodu

Dzisiaj (24 marca) na terenach Nadleśnictwa Piwniczna został zniesiony zakaz wstępu do lasu, który jednak zakłada, aby z pieszych wędrówek korzystać z głową, najlepiej w godzinach porannych, po ścieżkach mniej uczęszczanych i co ważne maksymalnie po dwie osoby. Jak się okazało kilka godzin później rząd zadecydował o zaostrzeniu zasad kwarantanny wprowadzając zakaz wychodzenia z domu bez ważnego powodu.

Wielu internautów nie kryło swojego oburzenia, kiedy to Lasy Państwowe na niektórych terenach wprowadziły zakaz wstępu do lasu. W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego Stanisław Michalik, Nadleśniczy Nadleśnictwa Piwniczna poinformował, że od piątku (20 marca) do odwołania zostają zamknięte parkingi leśne i szlaki turystyczne i szlaki turystyczne przebiegające po gruntach Lasów Państwowych w zarządzie Nadleśnictwa Piwniczna.

„W rozporządzeniu będzie obowiązywał zakaz wychodzenia z domu poza najważniejszymi sytuacjami: gdy idziemy do sklepu, apteki, lekarza, do pracy. Dozwolone będą również wyprowadzanie psa lub wyjście na spacer, co jest ważne dla zdrowia psychicznego. To nie oznacza, że możemy się gromadzić lub pójść na plac zabaw z dziećmi. To nie oznacza, że możemy grillować ze znajomymi” – wyjaśnił Szumowski.

Ważne jest, aby przestrzegać kwarantanny i pozostać w domach.