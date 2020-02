Kolędowanie z zespołem "Lachersi". Mamy dla Was bilety

Zapraszamy Was na wspólne kolędowanie z zespołem Lachersi, finalistami V edycji programu Must Be The Music. Impreza odbędzie się 31 stycznia o godz. 17 w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy al.Wolności 40 w Nowym Sączu. Mamy dla was darmowe wejściówki.