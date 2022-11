Zespół Regionalny "Skalnik" Kamionka Wielka świętował 40-lecie działalności. Odznaczono zasłużonych członków zespołu. Zobacz zdjęcia

- Dziękuję za wasz wkład w kultywowanie i promocję tradycji ludowych oraz wieloletnie zaangażowanie w działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego Sądecczyzny. Dziękuję za to co robicie od 40 lat poświęcając swój czas. O tym, że warto to robić świadczą liczne sukcesy, którymi zespół może się pochwalić - mówił wicestarosta Antoni Koszyk.