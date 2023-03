Znane sanatoria w Krynicy-Zdroju. Patria, Stary Dom Zdrojowy czy Nowe Łazienki Mineralne. Ich wnętrza robią wrażenie jest luksusowo

Patria w Krynicy-Zdroju

Luksusowe sanatorium z widokiem na Górę Parkową zostało wybudowane w latach 1932-34. Syn piekarza z Sosnowca, czyli Jan Kiepura zainwestował 160 tys. dolarów w budowę Patrii. W środku powstało sto pokoi. W piwnicy zbudowano także piec, aby hotel miał własną piekarnię. Kiepura zajmował się zarabianiem pieniędzy, a jego rodzicie, którzy w rodzinnym mieście prowadzili piekarnię przenieśli się do Krynicy, żeby prowadzić hotel.

To perła polskiego modernizmu. W latach 30. XX wieku, była luksusowa, gromadziła się tam śmietanka towarzyska oraz światowej sławy osobistości. Przez prawie 90 lat nie było tam remontu, zabytkowe mury i elementy wystroju pamiętają Jan Kiepurę. Tam czas się zatrzymał. Zobacz niezwykłe wnętrza w marmurze z meblami z mahoniu.

Stary Dom Zdrojowy

Stary Dom Zdrojowy to okazała budowla w stylu neorenesansu – przypominająca pałac – o bogatym wystroju architektonicznym. Usytuowany w samym sercu Krynicy, przy Deptaku, w pobliżu Pijalni Głównej i Muszli Koncertowej. Budynek z 1889 roku, nazywany pierwotnie Dworcem Zdrojowym, zaprojektowali wybitni architekci: Julian Niedzielski i Jan Zawiejski.

Nowe Łazienki Mineralne

Nowe Łazienki Mineralne to monumentalny obiekt – o dużych przestrzeniach, zlokalizowany w pobliżu Deptaka.

Został wybudowany według projektu Władysława Klimczaka w 1926 roku jako Zakład Przyrodoleczniczy. Był to wtedy najnowocześniejszy obiekt w skali europejskiej przeznaczony do wykonywania zabiegów kąpielowych. Styl, w jakim budynek został wykonany, to zmodernizowany klasycyzm lat dwudziestych. Początkowo mieściło się w nim 160 kabin wyposażonych w wanny miedziane o podwójnym dnie, ogrzewane parą. Po roku 1948 pierwsze piętro przeznaczono na pokoje sanatoryjne, a parter pozostał częścią leczniczą.

Uzdrowisko Krynic-Żegiestów

Na uwagę zasługują budzące zachwyt zdobienia stropu i klatki schodowej. Zaprojektowała je i namalowała techniką temperową Helena Korzec z Krakowa w latach 1982-1983. Klatkę schodową zdobią również dwa obrazy krakowskiego malarza Jana Bukowskiego. W 2018 roku zostało wyremontowane lewe skrzydło budynku i powstał basen do ćwiczeń rehabilitacyjnych. Współpracujące z nami firmy prowadzą w budynku Nowych Łazienek Mineralnych pralnię samoobsługową oraz Muzeum Zabawek.