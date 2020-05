Znęcał się nad rodziną. Grozi mu do pięciu lat więzienia

Sądeccy policjanci w ostatnim czasie zatrzymali kolejną osobę, która znęcała się nad bliskimi. W poniedziałek otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że mieszkaniec powiatu nowosądeckiego od 2018 roku krzywdzi swoją żonę i syna. Tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę.

Po zebraniu materiału dowodowego we wtorek, 12 maja, do sądu trafił wniosek o zastosowanie wobec sprawcy trzymiesięcznego aresztu. Sąd przychylił się do prośby. Teraz mężczyzna za kratkami będzie czekał na wyrok, a za przestępstwo znęcania się nad bliskimi grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

- Na przemoc w rodzinie nie można pozostawać obojętnym. Reagujmy, szczególnie w tych trudnych czasach, kiedy osoby pokrzywdzone niejednokrotnie zmuszone są przebywać ze swoimi oprawcami w domu dłużej niż zazwyczaj - apeluje podkom. Iwona Grzebyk-Dulak, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. - Nie zostawiajmy ich samych z tym problemem. Warto pamiętać, że brak reakcji, to ciche przyzwolenie.