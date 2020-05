Diecezja tarnowska ma 15 nowych diakonów. Skąd pochodzą? [ZDJĘCIA]

Święcenia diakonatu są zwieńczeniem pięcioletniej formacji alumnów oraz czasem bezpośrednich przygotowań do święceń kapłańskich. W diecezji tarnowskiej odbywają się w kilku parafiach, z których pochodzą przyszli diakoni.

Na obrzęd święceń diakonatu składa się m.in. przyrzeczenie posłuszeństwa biskupowi diecezjalnemu, przyrzeczenie zachowywania celibatu dla Królestwa niebieskiego, zobowiązanie do odmawiania Liturgii Godzin, czyli brewiarza, modlitwa w pozycji leżącej w czasie śpiewu Litanii do Wszystkich Świętych, nałożenie rąk i modlitwa konsekracyjna, przyjęcie stroju diakona (stuła i dalmatyka) oraz przyjęcia Księgi Ewangeliarza jako wezwanie do odważnego głoszenia słowa Bożego.

Nowo wyświęceni diakoni pochodzą z różnych parafii diecezji tarnowskiej: z Drwini, Nowej Jastrząbki, Bolesławia, Czarnego Potoku, Brzeźnicy, Poręby Spytkowskiej, Łęgu Tarnowskiego, a także z Mielca, Siedlisk Bobowskich, Lubziny, Czermina, Dębicy i Limanowej.