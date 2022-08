Fasolowe Żniwa w Rożnowie. Najlepiej smakowała zupa fasolowa "Trzy groszki"

Fasolowe Żniwa w Rożnowie przyciągnęły tłumy mieszkańców i turystów. Mieli oni okazję posmakować smakołyków przygotowanych właśnie z fasoli. Były pasztety, pierogi, ciasta a nawet nalewki.

Marek Kwiatkowski, starosta nowosądecki wraz z Małgorzatą Mordarską-Dudą, przewodniczącym Rady Gminy Gródek nad Dunajcem Józefem Klimkiem oraz gośćmi ze Słowacji i Ukrainy degustowali i oceniali potrawy. Następnie wybrali te najsmaczniejsze.

- To niespotykane i bardzo oryginalne potrawy - oceniał starosta Marek Kwiatkowski. – Cieszę się, że panie z kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń co roku tworzą nowe specjały, których głównym składnikiem jest fasola. Dziękuję za to. Przy okazji, ta impreza promuje bogactwo ziemi sądeckiej.

W konkursie wzięło udział siedem drużyn. Członkom jury najbardziej smakowała zupa fasolowa „Trzy groszki” przygotowana przez KGW Sienna (I miejsce), ciasto fasolowe z kokosem i musem z mango przygotowane przez KGW Rożnów (II miejsce) oraz "Johny Burger" przygotowany przez KGW Jelna (III miejsce). Wyróżnienia otrzymały: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pogórze” za fasolowe ule, Stowarzyszenie Złoty orkisz za tortillę z kurczakiem i fasolą, KGW Bartkowa za Jaśkowe koperty oraz KGW Tropie za smalec z fasoli.