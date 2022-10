Krynica-Zdrój na zdjęciach Google Street View sprzed kilku lat. Tak wyglądało słynne uzdrowisko. Trochę się zmieniło

Krynica-Zdrój na zdjęciach Google Street View

Krynica-Zdrój to miejscowość położona w Beskidzie Sądeckim na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego, w dolinie potoku Kryniczanka. Otoczona jest wzgórzami Jaworzyny, Góry Parkowej, Krzyżowej oraz Jasiennika. Od lat urzeka turystów swoim mikroklimatem i wspaniałymi krajobrazami.

Właśnie odkrycie dobroczynnych właściwości krynickich wód, dokonane przez mieszkańców dawnej wsi Krynica (spostrzegli, że zwierzęta szybciej dochodziły do zdrowia mocząc się w tutejszych źródłach) uczyniło z tego miejsca jedno z najznamienitszych uzdrowisk. Już w 1745 r. ks Gabriel Rzączyński pisał: „w Krynicy, wsi biskupstwa krakowskiego, są źródła bogate w wody lecznicze”.

Pierwsze analizy chemiczne krynickich wód przeprowadził prof. Baltazar Hacquet z Uniwersytetu Lwowskiego w roku 1788. W roku 1808 uruchomiono pierwszą rozlewnię wód mineralnych, co doprowadziło do szybkiego rozwoju uzdrowiska. W roku 1857 w posiadaniu rządowym znajdowało się w Krynicy „17 obiektów zdrojowych z 57 pokojami dla kuracjuszy oraz z 28 łazienkami służącymi do celów zabiegowych”. Odpowiedzią na zainteresowanie lecznictwem uzdrowiskowym było powstanie w roku 1869 Pijalni Głównej w sercu krynickiego zdroju – na deptaku. Pijalnia ta istniała równe 100 lat, a na jej miejscu wzniesiono obecną Pijalnię Główną w 1971 r.