Ktoś zdewastował bunkier z czasów II wojny światowej w Barcicach

- Tablica informacyjna nadpalona i powycinana nożem. Daszek z niej i deski w środku bunkra prawie spalone. Resztki ogniska chyba z suchej trawy na samym spodzie schronu - relacjonuje co zastał Tomasz Koszkul, sołtys Barcic. - Wszystko sprawiało wrażenie jakby co dopiero przeszedł tamtędy front z mocnym obstrzałem z powietrza i ziemi a żołnierze w pośpiechu opuszczali swoje pozycje.

Członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Sądecczyzny i Towarzystwa Historycznego Miłośników Barcic w 2018 roku odkopali poniemiecki bunkier. Schron bojowy powstał w 1944 roku, a do jego budowy zmuszeni zostali przez hitlerowców mieszkańcy Barcic. Bunkier mieścił dwie osoby, do których dyspozycji był karabin maszynowy, wyrzutnik granatów oraz miotacz płomieni.

- To prawdopodobnie miejscowi mocarze, którzy muszą zaimponować przed kolegami swoja pomysłowością i inteligencją. Śladów po ich wyczynach nie brakuje, wszędzie chcą zostawiać swoją wizytówkę od przystani rowerowej, wiaty przed źródełkiem w Korzeczkowie - dodaje Koszkul. - Czy my wszędzie musimy i chcemy mieć kamery? Czy jak już Big Brother będzie na nas patrzył to nasze dziwne pomysły poskromi?

Miłośnicy historii uprzątnęli już bunkier. Niebawem zainstalują nową tablicę informacyjną. Mają jednak nadzieję, że ich praca i zaangażowanie w prospołeczne projekty będzie szanowana i nie dojdzie do kolejnego zniszczenia schronu.