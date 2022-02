Łososina Dolna. Odcięci od świata mieszkańcy odetchnęli z ulgą. Ważne połączenie autobusowe przywrócone

Od 1 stycznia mieszkańcy trzech miejscowości w gminie Łososina Dolna, którzy nie dysponowali własnym samochodem zostali w pewnym sensie odcięci od świata.

Było to związane z faktem, że prywatny przewoźnik, który funkcjonował tam od lat wycofał linię autobusową.

Decyzja ta została podjęta przez firmę w związku z tym, iż gmina nie wnioskowała o dofinansowanie z rządowego programu wspierania lokalnych połączeń autobusowych.

Połączenia te dla prywatnego przewoźnika natomiast nie były rentowne. Na tę sytuację wpływ miała również pandemia.

W związku z lockdownami wielu prywatnych przewoźników odnotowywało spore straty. Tak było też w tym przypadku, stąd decyzja o wycofaniu linii.

Mimo to jednak były osoby, dla których była to jedyna możliwość, aby wyjechać ze swojej miejscowości - jest mnóstwo mieszkańców, którzy aby dojechać do pracy czy szkoły średniej (uczniowe szkół podstawowych mają zapewniony gminny transport) muszą pokonać około dziesięciu kilometrów pieszo.