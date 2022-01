Nowy Sącz. Oczy całego kraju znów skierowane na Sądecczyznę. W programie PnŚ przypomnieli o moście Jana Stacha ze Znamirowic Klaudia Kulak

To czego dokonał do dziś wzbudza podziw. Człowiek bez wykształcenia, na co dzień pracujący na roli własnymi rękami wybudował ogromny most, choć wielu uważało, że jest to niemożliwe. Dzień po dniu, kamień po kamieniu Jan Stach wzniósł budowlę, o której pamiętają po 50 latach. Nawet obecni inżynierowie nie powstydziliby się tego, jak wygląda. W programie „Pytanie na śniadanie” na antenie TVP2 znów przypomniano o wielkim sądeczaninie.