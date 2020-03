Ludzie wypłacają gotówkę. To błąd. Bezpieczniej płacić kartą [ZDJĘCIA]

Nie tylko w Nowym Sączu tworzą się kolejki do banków i bankomatów. To zjawisko jest widoczne w całej Polsce. Jednak wybieranie gotówki i płacenie nią w sklepach zamiast użycia karty płatniczej jest nierozsądne. Jeszcze w zeszłym tygodniu Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektor Sanitarny zaleciły, aby placówki handlowe również promowały płatności bezgotówkowe. Jest to zdecydowanie bezpieczniejsze, bo na gotówce, która trafia z rąk do rąk gromadzi się wiele zarazków.

Nie ma również obaw o to, że środki na kontach klientów przepadną, banki są w świetnej kondycji podkreśla ekspert.

-Dziś banki, zwłaszcza polskie, są w bardzo dobrej kondycji i żaden krach im nie grozi. Nasze środki są tam więc wyjątkowo bezpieczne – mówi Gazecie Krakowskiej Jarosław Sadowski, znany ekspert rynku finansowego, główny analityk Expandera.