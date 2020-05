Mr Prince Unicorn. Wesoły jednorożec na ulicach Nowego Sącza przepędza koronawirusa. „Będzie dobrze!”

Złotne. Początek maja a na polanie przebiśniegi [ZDJĘCIA]

W Złotnym w gminie Nawojowa na polanie zakwitły przebiśniegi. To nietypowe kwiaty jak na początek maja. Są one jednymi z najwcześniej zakwitających roślin, a ich kwiaty często wyrastają spod śniegu. Kwitną zazwyczaj od lutego do kwietnia. Zobaczcie zdjęcia.