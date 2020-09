Mszana Dolna. Groźny wypadek w Lubomierzu, jedna osoba poważnie ranna. Droga wojewódzka nr 968 jest zablokowana [ZDJĘCIA]

Do groźnego wypadku doszło w niedzielę, 6 września ok. godz. 12 w Lubomierzu niedaleko Mszany Dolnej. W wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych ucierpiały dwie osoby. Jedna z nich ma ciężkie obrażenia ciała na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jednak z powodu złych warunków atmosferycznych został on odwołany. Droga wojewódzka jest zablokowana.