Muszyna szykuje świąteczny wystrój. W Ogrodach Sensorycznych montują elementy, które stworzą park świateł

Wśród zimowych atrakcje, które przyciągają na Zapopradzie jest też lodowisko. Obiekt został już przygotowany na sezon i otwarty. Za 45 minut jazdy trzeba zapłacić 13 zł - bilet normalny, albo 8 zł - bilet ulgowy. Osoby, które nie posiadają własnego sprzętu mogą go wypożyczyć. Łyżwy to koszt 8 zł, kask - 5 zł, a pingwin do nauki jazdy - 12 zł. Natomiast ostrzenie łyżew to wydatek 16 zł.