Nietypowe ogłoszenia sądeczan. Szukają miłości i nie tylko... [PRZEGLĄD]

Poczta Polska chce danych. Prezydent Nowego Sącz złożył zawiadomienie do prokuratury

Ludomir Handzel, prezydent Nowego Sącza, podczas czwartkowego (23 kwietnia) spotkania online z mieszkańcami, poinformował o dziwnym mailu, który wpłynął do urzędu. To prośba o szczegółowe dane osób, które mają prawo wyborcze, która podpisana była „Poczta Polska”. Handzel uznał to...